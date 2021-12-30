Путин подписал закон о запрете списания соцвыплат в счет погашения долгов

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания социальных выплат в счет погашения долгов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Банки не могут списывать единовременные выплаты государства за долги по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия заемщиков. Взыскивать нельзя пособия и выплаты гражданам с детьми, беременным женщинам, малоимущим гражданам.
При этом должник может обратиться в банк, который взыскивает или арестовывает средства, с требованием о сохранении ежемесячной зарплаты в размере прожиточного минимума.
Закон будет иметь обратную силу в отношении поступивших на счет с 1 января 2021 года средств.
С предложением о необходимости внесения в законодательство поправок, запрещающих автоматическое списание соцвыплат и пособий за долги, выступил Владимир Путин в августе 2021 года. Президент поручил вернуть россиянам социальные выплаты, которые были списаны с их счетов в рамках исполнительного производства.
В России соцвыплаты запретят списывать в счет погашения долгов
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