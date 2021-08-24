Путин призвал запретить автоматическое списание соцвыплат за долги

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Владимир Путин отметил необходимость внесения в законодательство поправок, запрещающих автоматическое списание соцвыплат и пособий за долги.

"Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительным производствам", – отметил он.

Президент напомнил, что защита таких выплат от автоматического списания банками и финансовыми организациями обеспечивается указами президента.

"Однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы", – подчеркнул Путин.

Также президент поручил вернуть россиянам социальные выплаты, которые были списаны с их счетов в рамках исполнительного производства.

"Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги", – сказал президент, выступая на съезде "Единой России".

Ранее Путин выступил с предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату для всех российских пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Путин подчеркнул, что данная выплата должна коснуться всех пенсионеров без исключения, в том числе работающих и военных. Он пояснил, что реальная инфляция для пожилых людей оказывается выше средней в стране.

По словам адвоката Дмитрия Аграновского, приставы не смогут взыскать долги по оплате ЖКХ, пени и судебные издержки с единовременной выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам. Он отметил, что особо важные социальные выплаты часто исключают из списка средств, на которые можно наложить взыскание. К ним также относятся и детские пособия.