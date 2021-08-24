Путин призвал запретить автоматическое списание соцвыплат за долги

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Владимир Путин отметил необходимость внесения в законодательство поправок, запрещающих автоматическое списание соцвыплат и пособий за долги.
"Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительным производствам", – отметил он.
Президент напомнил, что защита таких выплат от автоматического списания банками и финансовыми организациями обеспечивается указами президента.
"Однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы", – подчеркнул Путин.
Также президент поручил вернуть россиянам социальные выплаты, которые были списаны с их счетов в рамках исполнительного производства.
"Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги", – сказал президент, выступая на съезде "Единой России".
Ранее Путин выступил с предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату для всех российских пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Путин подчеркнул, что данная выплата должна коснуться всех пенсионеров без исключения, в том числе работающих и военных. Он пояснил, что реальная инфляция для пожилых людей оказывается выше средней в стране.
По словам адвоката Дмитрия Аграновского, приставы не смогут взыскать долги по оплате ЖКХ, пени и судебные издержки с единовременной выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам. Он отметил, что особо важные социальные выплаты часто исключают из списка средств, на которые можно наложить взыскание. К ним также относятся и детские пособия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: