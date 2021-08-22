Путин оценил размер годовой инфляции в России

Фото: depositphotos/Petrovich99

Размер годовой инфляции в России сегодня составляет 6,5%, правительство и Банк России принимают все необходимые меры для ее снижения, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Фактическая инфляция год к году сегодня 6,5%", – сказал президент России.

Путин отметил, что перед кабмином и Центробанком поставлена задача понизить уровень инфляции до планового показателя. Для достижения этой цели принимаются адекватные меры, уверен президент.

"Правительство и Центральный банк предпринимают все необходимые действия для того, чтобы снизить параметры инфляции. Перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики и социальной сферы", – пояснил Путин.

Он подчеркнул, что дополнительные выплаты, которые предусмотрены для отдельных категорий граждан, не должны поглощаться инфляцией. Для этого, в частности, предлагалось провести индексацию довольствия военнослужащих на уровень инфляции около 4%.

"Этой индексации, запланированной по инфляции, которую мы ожидали раньше, ее недостаточно", – заметил Путин.

Поэтому, по его словам, уровень дохода некоторых категорий россиян следует подтянуть.

Ранее Путин выступил с предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату для всех российских пенсионеров в размере 10 тысяч рулей. Путин подчеркнул, что данная выплата должна коснуться всех пенсионеров без исключения, в том числе работающих и военных. Он пояснил, что реальная инфляция для пожилых людей оказывается выше средней в стране.