Единовременные выплаты на школьников начали перечислять в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на школьников начали перечислять в России. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также на две недели раньше начнется перечисление денег семьям, которые воспитывают детей с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам.

Планируется, что выплату на подготовку к школе получат родители более 20 миллионов детей.

Ранее Владимир Путин поручил правительству досрочно начать осуществление единовременных выплат родителям школьников. Первоначально планировалось, что проведение выплат начнется с 16 августа, однако президент предложил начать их ранее намеченного срока, чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к новому учебному году.

2 июля российский лидер подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми в период с августа по декабрь 2021 года. Данная сумма положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка с российским паспортом в возрасте от 6 до 18 лет. Подать заявление на ее получение можно до 1 ноября.

Такую же выплату предоставят лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.