Путин поручил начать выплаты на школьников с 2 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин поручил правительству досрочно, с 2 августа, начать осуществление единовременных выплат родителям школьников в размере 10 тысяч рублей.

Первоначально планировалось, что проведение выплат начнется с 16 августа, однако президент предложил начать их ранее намеченного срока, чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к новому учебному году.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в свою очередь, доложил Путину, что для начала выплат с 2 августа технически все готово.

"Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника", – заявил Путин на совещании по подготовке к новому учебному году.

2 июля Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми в период с августа по декабрь 2021 года. Данная сумма положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка с российским паспортом в возрасте от 6 до 18 лет. Подать заявление на ее получение можно до 1 ноября.

Такую же выплату предоставят лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.

