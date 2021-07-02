Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей. Постановление опубликовано на сайте Кремля.

В период с августа по декабрь 2021 года семьям должны сделать одну выплату в размере 10 тысяч рублей. Подать на нее заявление можно до 1 ноября.

Выплата положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка с российским паспортом в возрасте от 6 до 18 лет. Ребенку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года.

Также выплата положена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.

Во время ежегодной прямой линии Владимир Путин сообщил, что семьи с 6-летними детьми должны получить единовременную выплату к 1 сентября, даже если эти дети сейчас в школу не пойдут.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что единовременную выплату получат 19,5 миллиона человек.

