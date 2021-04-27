Путин рассказал о планах властей по поддержке российских семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, заявил Владимир Путин на Совете законодателей Федерального собрания.

Президент напомнил, что решения по поддержке семей принимались последовательно – сперва это касалось детей до трех лет, затем – от трех до семи лет.

"Теперь предложены новые меры: ввести выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях", – цитирует главу государства РИА Новости.

Он добавил, что это не последняя задача, которая стоит перед властями.

"Будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно", – заключил Путин.

В апреле министерство труда и социальной защиты сообщило, что одиноким родителям разрешено дистанционно подать заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет. В ведомстве также уточнили, что размер пособия составит порядка 5 650 рублей ежемесячно.

Выплаты на детей от 8 до 16 лет из неполных семей поручил ввести Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.