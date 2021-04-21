На новые социальные инициативы президента из бюджета выделят 400 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые социальные инициативы президента обойдутся российскому бюджету в 400 миллиардов рублей за два года. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".

"Все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы", – сказал глава Минфина.

Он отметил, что уже понятно, как будут распределяться средства. Так, в 2021 году на социальные инициативы будет потрачено 270 миллиардов рублей. В 2022-м – порядка 130 миллиардов. Наиболее затратной частью станут выплаты на школьников.

Министр добавил, что новые социальные инициативы не несут инфляционных рисков, так как нет необходимости в привлечении дополнительных средств, все траты уже заложены в бюджет.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в разговоре с RT отметила, что предложение президента законодательно закрепить 100% оплату больничных по уходу за ребенком до семи лет станет колоссальной поддержкой для семей.

Она добавила, что сейчас родители порой оказываются в безвыходном положении. С одной стороны, невозможно не брать больничный, с другой, размер доходов значительно снижается. В такой ситуации родители порой принимают решение все-таки отвести ребенка в детский сад.

"А у него может быть какая-то инфекция, простудное заболевание. Страдает сам ребенок, потому что ему лучше поболеть дома и вылечиться как следует, и могут пострадать другие дети", – заключила Волынец.

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что вне зависимости от стажа работы больничные по уходу за ребенком до 7 лет должны оплачиваться в полном объеме. Он отметил, что реализовать инициативу удастся уже в этом году.