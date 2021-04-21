Больничные по уходу за ребенком до 7 лет должны оплачиваться в полном объеме – Путин

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Владимир Путин заявил, что вне зависимости от стажа работы больничные по уходу за ребенком до 7 лет должны оплачиваться в полном объеме.

Глава государства добавил, что в ближайшее время необходимо принять все законодательные решения по данному вопросу. Об этом он заявил в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.

"Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. В целом это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже", – пояснил Путин.

По словам президента, больничные по уходу за ребенком до 7 лет должны начать оплачивать в размере 100% от заработка уже с этого года.

До этого Путин выступил с предложением ввести до конца 2021 года программу кешбэка, по которой родители смогут получить половину стоимости путевки в детский лагерь.

21 апреля в "Манеже" глава государства выступает с очередным посланием Федеральному собранию. Для президента это обращение к двум палатам парламента стало 17-м.

Послание включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.