Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости путевки в детский лагерь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин выступил с предложением ввести до конца 2021 года программу кешбэка, по которой родители смогут получить половину стоимости путевки в детский лагерь.

"Детский отдых нужно сделать максимально доступным, в этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь", – заявил президент России в послании Федеральному собранию.

Ранее Путин назвал сбережение народа России высшим национальным приоритетом. Глава государства отметил особую роль положений обновленной Конституции о защите семьи и воспитании детей.

21 апреля в "Манеже" глава государства выступает с очередным посланием Федеральному собранию. Для президента это обращение к двум палатам парламента стало 17-м.

Послание включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.