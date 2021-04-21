Фото: трансляция телеканала "Россия 24"

Владимир Путин назвал сбережение народа России высшим национальным приоритетом. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что все положения обновленной Конституции определяются данным приоритетом.

"О защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий", – пояснил президент.

Путин отметил, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная, так как наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века.

"Нужно это признать, констатировать, иметь это в виду и действовать исходя из этой ситуации", – добавил президент.

21 апреля в "Манеже" глава государства выступает с очередным посланием Федеральному собранию. Для президента это обращение к двум палатам парламента стало 17-м.

Послание включает в себя политические, экономические и идеологические положения.