Фото: трансляция телеканала "Россия 24"
Владимир Путин назвал сбережение народа России высшим национальным приоритетом. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Глава государства отметил, что все положения обновленной Конституции определяются данным приоритетом.
"О защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий", – пояснил президент.
Путин отметил, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная, так как наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века.
"Нужно это признать, констатировать, иметь это в виду и действовать исходя из этой ситуации", – добавил президент.
21 апреля в "Манеже" глава государства выступает с очередным посланием Федеральному собранию. Для президента это обращение к двум палатам парламента стало 17-м.
Послание включает в себя политические, экономические и идеологические положения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: