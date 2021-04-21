Послание Путина Федеральному собранию. Онлайн

Владимир Путин 21 апреля выступил в "Манеже" с очередным посланием Федеральному собранию. Для президента это обращение к двум палатам парламента стало 17-м.

Послание включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.

Время выступления Путина не регламентировано: в 2000 году президент оглашал послание перед палатами парламента менее часа, а самым продолжительным стало обращение в 2018 году – около двух часов.