Послание президента РФ Федеральному Собранию осветят порядка 900 журналистов

Фото: kremlin.ru

Почти 900 журналистов из России и ряда других стран будут освещать послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Мероприятие состоится 15 января, как сообщает Агентство "Москва".

"Послание будет оглашено в 12:00 в Центральном выставочном зале "Манеж" в присутствии около 1,3 тысячи приглашенных", – сообщается на официальном сайте Кремля.

Представители власти уточнили, что на встречу приглашены члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, а также общественные деятели и руководители конфессий. Согласно официальному списку, на мероприятие прибудут 885 журналистов.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что особое внимание планирует уделить вопросу повышения доходов граждан страны. Глава государства указал на необходимость борьбы с бедностью и снижения количества людей, проживающих на уровне минимального размера оплаты труда.

