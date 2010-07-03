Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в 2020 году

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Владимир Путин обратится с очередным посланием Федеральному собранию уже в 2020 году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом конкретные даты пока не выбраны, отметил представитель Кремля. Что касается большой пресс-конференции Путина, она традиционно состоится во второй половине декабря.

"Дата уже определена, мы скоро объявим аккредитацию", – цитирует Пескова РИА Новости.

По действующим законам каждый год президент обязан выступать с посланием к Федеральному собранию. Оно включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, связанные с законотворческой работой парламента.

Последнее выступление главы государства с посланием Федеральному собранию состоялось 20 февраля 2019 года. В предыдущие годы Путин традиционно выступал с посланием Федеральному собранию в конце года. В 2017 году мероприятие проводить не стали и перенесли его на 1 марта 2018 года.