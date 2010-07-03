В Кремле объяснили слова Путина об ужесточении ответственности за врачебные ошибки

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин не высказывался об ужесточении ответственности за врачебные ошибки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя некоторые публикации по итогам встречи президента с общественностью в Калининграде в конце октября.
"Первое – это тема ответственности за врачебные ошибки, то есть это вопрос, который касается наших врачей, наших докторов. Там явно было совершенно выдернуто из контекста, не идет речи о какой-то линии в сторону усиления ответственности за врачебные ошибки", – приводит слова Пескова "Интерфакс".
Он подчеркнул, что президент говорил о чувстве ответственности у врачей за ошибки при злоупотреблениях в определении инвалидности.
"Как о таковой ответственности за врачебные ошибки, о каких-то усилениях и ужесточении, конечно же, речь не шла и не могла идти", – сказал он.
Как сообщали СМИ, в конце октября на встрече с жителями Калининградской области Путин не стал исключать, что наказание для медиков, которые допускают ошибки при назначении инвалидности, могут ужесточить. Президент отметил, что сейчас этим правом обладает Росздравнадзор, также такая система должна быть создана в системе ОМС.
Также президент заявил, что считает недостаточным объем финансирования первичного звена медицины по нацпроекту "Здравоохранение".
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Путиным сообщил, что утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения и правила проведения экспертизы запланированных проектов.
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