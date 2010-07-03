Путин не исключил ужесточение наказания для медиков за допускаемые ошибки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Наказание для медиков, которые допускают ошибки при назначении инвалидности, могут ужесточить. Этого не стал исключать Владимир Путин на встрече с жителями Калининградской области, сообщает ТАСС.



По словам президента, сейчас этим правом обладает Росздравнадзор, также такая система должна быть создана в системе ОМС. Он поручил это главе Минздрава Веронике Скворцовой и вице-премьеру Татьяне Голиковой, которые также присутствовали на встрече.

"Если действительно нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать. Пускай они сделают мне такое предложение", – добавил Путин.

Он также заявил, что считает недостаточным объем финансирования первичного звена медицины по нацпроекту "Здравоохранение".

Ранее Дмитрий Медведев на встрече с Путиным сообщил, что утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения и правила проведения экспертизы запланированных проектов.