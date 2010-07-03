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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом глава кабмина доложил на встрече с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

"Я в рамках вашего поручения подписал постановление, которым утверждаются принципы модернизации первичного звена здравоохранения и правила проведения экспертизы проектов, которые здесь будут осуществлены", – отметил Дмитрий Медведев в разговоре с президентом.

Глава государства подчеркнул, что эту работу нужно рассматривать как часть нацпроекта по здравоохранению. Путин напомнил, что "первичное звено здравоохранения – это часть здравоохранения в целом, и если мы не выстроим работу на этом уровне, то тогда больше будем загружать высокотехнологичные федеральные центры и региональные". По словам президента, россияне в первую очередь обращаются за медицинской помощью в районные поликлиники и больницы, поэтому им нужно уделять особое внимание.

В ответ Медведев пообещал вести работу в сфере первичного звена здравоохранения оперативно и без лишнего бюрократизма.

В конце августа Владимир Путин назвал провальной ситуацию в первичном звене здравоохранения и поручил подготовить мероприятия по модернизации к 1 октября. Основными проблемами российский лидер назвал износ основных фондов поликлиник и центральных районных больниц, а также отсутствие там оборудования и автотранспорта. Кроме того, Путин обратил внимание на некачественную организацию выплат зарплаты медицинским работникам.