Путин призвал "не допускать фокусов" в доплатах медикам

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Доплаты медикам не должны снижаться при увеличении доли оклада в структуре их заработной платы, заявил Владимир Путин на совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", – цитирует Путина ТАСС.

Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медработников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже планки, прописанной в майском указе.

Ранее мэр Москвы сообщил, что за последние годы средняя зарплата врачей выросла в два с половиной раза. Сейчас медики получают порядка 140 тысяч рублей. Фельдшеры и медсестры в среднем зарабатывают 80 тысяч. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

Мэр также написал, что расходы на здравоохранение за тот же период выросли почти в три раза. Если в 2010 году на развитие медицины выделялось более 200 миллиардов рублей, то в этом – уже почти 570 миллиардов.