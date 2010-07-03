Врачи из Москвы и Петербурга готовы начать работу в онкоцентре имени Блохина

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Врачи-онкологи из Москвы и Санкт-Петербурга готовы начать работу в НМИЦ онкологии имени Блохина, если там не будет хватать специалистов. Об этом сообщил Агентству "Москва" президент Национального общества детских гематологов и онкологов и НМИЦ ДГОИ имени Рогачева Александр Румянцев.

По его словам, "общество специалистов, а также центры Москвы и Санкт-Петербурга не оставят пациентов без лечебной работы". Румянцев подчеркнул, что "в случае, если будет происходить дальнейшая эскалация действий", специалисты извне "придут на работу в онкологический центр, в детское отделение, чтобы выполнить свой врачебный долг перед пациентами".

Директор НМИЦ имени Блохина Иван Стилиди сообщил, что по дороге в онкоцентр узнал о заявлениях об увольнении. По его словам, заявления подали пять врачей из отделения трансплантации костного мозга. При этом глава НМИЦ пообещал, что юные пациенты центра не останутся без "специализированной, высококвалифицированной, экспертной помощи". "Мы не в пустыне, мы в Москве находимся", – напомнил Стилиди.

30 сентября детские онкологи центра имени Блохина опубликовали на Сети видеообращение. Они раскритиковали новое руководство и, пригрозив уволиться, потребовали начислять зарплату прозрачным образом. Стало известно, что профессору Георгию Менткевичу вынесли выговор. Он был снят с должности и. о. завотделением трансплантации костного мозга, что возмутило родителей лечившихся в онкоцентре детей.

Иван Стилиди, в свою очередь, не исключил, что причиной обращения детских онкологов могли стать личные амбиции. Комиссия Минздрава, которая занимается изучением обстоятельств конфликта в онкоцентре, назвала поведение четырех сотрудников НИИ детской онкологи "грубым нарушением врачебной этики".