Врачи из Москвы и Петербурга готовы начать работу в онкоцентре имени Блохина

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Врачи-онкологи из Москвы и Санкт-Петербурга готовы начать работу в НМИЦ онкологии имени Блохина, если там не будет хватать специалистов. Об этом сообщил Агентству "Москва" президент Национального общества детских гематологов и онкологов и НМИЦ ДГОИ имени Рогачева Александр Румянцев.
По его словам, "общество специалистов, а также центры Москвы и Санкт-Петербурга не оставят пациентов без лечебной работы". Румянцев подчеркнул, что "в случае, если будет происходить дальнейшая эскалация действий", специалисты извне "придут на работу в онкологический центр, в детское отделение, чтобы выполнить свой врачебный долг перед пациентами".
Директор НМИЦ имени Блохина Иван Стилиди сообщил, что по дороге в онкоцентр узнал о заявлениях об увольнении. По его словам, заявления подали пять врачей из отделения трансплантации костного мозга. При этом глава НМИЦ пообещал, что юные пациенты центра не останутся без "специализированной, высококвалифицированной, экспертной помощи". "Мы не в пустыне, мы в Москве находимся", – напомнил Стилиди.
30 сентября детские онкологи центра имени Блохина опубликовали на Сети видеообращение. Они раскритиковали новое руководство и, пригрозив уволиться, потребовали начислять зарплату прозрачным образом. Стало известно, что профессору Георгию Менткевичу вынесли выговор. Он был снят с должности и. о. завотделением трансплантации костного мозга, что возмутило родителей лечившихся в онкоцентре детей.
Иван Стилиди, в свою очередь, не исключил, что причиной обращения детских онкологов могли стать личные амбиции. Комиссия Минздрава, которая занимается изучением обстоятельств конфликта в онкоцентре, назвала поведение четырех сотрудников НИИ детской онкологи "грубым нарушением врачебной этики".
В центре Блохина рассказали о возможных причинах протеста детских онкологов
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: