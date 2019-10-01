В Минздраве назвали выступления детских онкологов грубым нарушением врачебной этики

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Комиссия Минздрава назвала "грубым нарушением врачебной этики" выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно выводам комиссии, увольнения сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии "за время работы Светланы Варфоломеевой не проводились", врача Наталию Субботину перевели с 1,5 ставки на одну ставку за нарушение трудовой дисциплины еще до прихода нового директора. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что новый руководитель НИИ детской онкологии Светлана Варфоломеева предъявляет коллективу "абсолютно обоснованные" требования, которые "соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных".

Как подчеркнули в Минздраве, комиссия продолжит работу до 10 октября. О ее результатах пообещали сообщить через СМИ.

Накануне детские онкологи центра имени Блохина опубликовали на YouTube обращение, в котором они раскритиковали новое руководство и потребовали начислять зарплату прозрачным образом, пригрозив уволиться. Стало известно, что профессор Георгий Менткевич был снят с должности исполняющего обязанности завотделением трансплантации костного мозга. Ему вынесли выговор. Это возмутило родителей лечившихся в онкоцентре детей.

Как заверили в пресс-службе онкоцентра, в отделе кадров нет ни одного заявления об уходе врачей, сотрудники продолжают работать.

Директор НМИЦ онкологии имени Блохина Иван Стилиди не исключил, что причиной обращения детских онкологов могли стать личные амбиции. Он подчеркнул, что расценивает ультиматум онкологов как спекуляцию.