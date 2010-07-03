В центре Блохина рассказали о возможных причинах протеста детских онкологов

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Личные амбиции сотрудников и внешнее влияние могли стать причиной обращения с угрозой увольнения, записанного сотрудниками НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина. Об этом сообщает главный внештатный специалист онколог Минздрава России Иван Стилиди.
"Причиной обращения было приглашение мною на должность директора института детской онкологии и гематологии глубоко уважаемой мною Светланы Варфоломеевой. Возможно, что некоторые сотрудники имели личные амбиции занять эту позицию", – цитирует Агентство "Москва" слова Стилиди.
Он пояснил, что замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич не был уволен. Он предположил, что за пределами онкологического центра стоит группа, которая "умело пытается дирижировать настроениями врачей".
Он возмутился поведением своих коллег, отметив, что в эту ситуацию не стоило втягивать пациентов и родителей. При этом добавил, что данная ситуация никак не повлияет на предоставление квалифицированной помощи пациентам.
"По сути, были выставлены заградотряды из детей и других пациентов. Это должно найти отражение и порицание в публичной оценке действий сотрудников", – подчеркнул он.
В свою очередь, директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина Светлана Варфоломеева пресс-конференцию не посетила. Стилиди заявил, что это связано с ее плохим самочувствием на фоне конфликта.
Обстановка в отделении трансплантации костного мозга НМИЦ обострилась после смены заведующего. Замена профессора Георгия Менткевича на Светлану Варфоломееву возмутила родителей лечившихся детей. Они устроили флешмоб в соцсетях с требованием защитить институт и заявили, что новый директор сокращает опытных врачей.
Однако в самом онкоцентре сообщали, что информация о массовом увольнении врачей недействительна.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: