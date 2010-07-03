В центре Блохина рассказали о возможных причинах протеста детских онкологов

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Личные амбиции сотрудников и внешнее влияние могли стать причиной обращения с угрозой увольнения, записанного сотрудниками НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина. Об этом сообщает главный внештатный специалист онколог Минздрава России Иван Стилиди.

"Причиной обращения было приглашение мною на должность директора института детской онкологии и гематологии глубоко уважаемой мною Светланы Варфоломеевой. Возможно, что некоторые сотрудники имели личные амбиции занять эту позицию", – цитирует Агентство "Москва" слова Стилиди.

Он пояснил, что замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич не был уволен. Он предположил, что за пределами онкологического центра стоит группа, которая "умело пытается дирижировать настроениями врачей".

Он возмутился поведением своих коллег, отметив, что в эту ситуацию не стоило втягивать пациентов и родителей. При этом добавил, что данная ситуация никак не повлияет на предоставление квалифицированной помощи пациентам.

"По сути, были выставлены заградотряды из детей и других пациентов. Это должно найти отражение и порицание в публичной оценке действий сотрудников", – подчеркнул он.

В свою очередь, директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина Светлана Варфоломеева пресс-конференцию не посетила. Стилиди заявил, что это связано с ее плохим самочувствием на фоне конфликта.

Обстановка в отделении трансплантации костного мозга НМИЦ обострилась после смены заведующего. Замена профессора Георгия Менткевича на Светлану Варфоломееву возмутила родителей лечившихся детей. Они устроили флешмоб в соцсетях с требованием защитить институт и заявили, что новый директор сокращает опытных врачей.

Однако в самом онкоцентре сообщали, что информация о массовом увольнении врачей недействительна.

