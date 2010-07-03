НМИЦ Блохина попросил дать правовую оценку действиям сотрудников, которые пообещали уйти

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Руководство Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина попросило дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантации костного мозга, которые пообещали уволиться, если их не перестанет "травить" новое начальство и не станут начислять зарплату прозрачным образом. Такое заявление сделал директор НМИЦ, главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

"Руководство НМИЦ онкологии имени Блохина направило просьбу дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантации костного мозга на имя президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, главного внештатного детского специалиста-гематолога Минздрава России Александра Румянцева, советника директора НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии имени Блохина, академика Владимира Полякова и директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елены Байрабиной", – заявил Стилиди, его слова передает Агентство "Москва".

Ранее в онкоцентре сообщили, что сотрудники не подавали заявлений об уходе со своих мест. Они продолжают работать.

У отделения трансплантации костного мозга НМИЦ имени Блохина сменился заведующий. Замена профессора Георгия Менткевича на Светлану Варфоломееву возмутила родителей лечившихся детей. Они устроили флешмоб в соцсетях с требованием защитить институт и заявили, что новый директор сокращает опытных врачей.

Однако в самом онкоцентре сообщали, что информация о массовом увольнении врачей недействительна.

