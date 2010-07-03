Сотрудники НМИЦ имени Блохина не подавали заявлений об увольнении – онкоцентр

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Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина продолжают работать. В отделе кадров нет ни одного заявления об уходе врачей из центра, заявила пресс-служба учреждения.

"В настоящий момент в кадровой службе НМИЦ онкологии имени Блохина нет ни одного заявления об уходе врачей НМИЦ онкологии имени Блохина, оказывающих медицинскую помощь детям", – передает сообщение пресс-службы портал "Будущее России. Национальные проекты".

Ранее у отделения трансплантации костного мозга онкоцентра имени Блохина на Каширском шоссе сменился заведующий. Замена профессора Георгия Менткевича на Светлану Варфоломееву возмутила родителей лечившихся детей.

В соцсетях даже устроили флешмоб в защиту института. Участники флешмоба заявили, что новый директор сокращает опытных врачей. Менткевич заявил, что ему не объяснили причину увольнения.

Также в онкоцентре сообщали, что информация в СМИ о массовом увольнении врачей недействительная. В НМИЦ заявили, что одно из отделений не закрывается, просто будет ремонт в одном из боксов.

