Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу центра.
"НМИЦ разъяснил родителям пациентов отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток ситуацию, которая вызвала у них волнение 23 сентября 2019 года на фоне кадровых перестановок в отделении. До сведения родителей было доведено, что никогда врачи и руководство НИИ ДОиГ не оставят детей без высококвалифицированной медицинской помощи. Действующие протоколы лечения не отменяются. Ситуация с лечебными препаратами остается стабильной и улучшается. Отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток не закрывается", – заявили в пресс-службе.
Слух о закрытии отделения появился после объявления о ремонте крыла. Родителям пациентов сообщили, что с 29 апреля этого года отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток не входит в Детский институт. Все гематологи НМИЦ выделены в отдельную службу, ею управляет профессор Евгений Османов.
Профессор Георгий Менткевич со своей штатной должности замдиректора по лечебной и научной работ не уволен. Отозвано данное ему поручение об исполнении обязанностей завотделением трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. В центре подчеркнули, что администрация не намерена увольнять врачей этого отделения.
В НИИ ДОиГ работает комиссия министерства здравоохранения. Врачи из врачи пяти федеральных центров в составе комиссии проверяют жалобы родителей пациентов.
Ранее ряд СМИ сообщили, что родители пациентов онкоцентра устроили в интернете флешмоб против увольнения врачей и выразили недовольство там, что профессора Менткевича "сместили в ходе реструктуризации".
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