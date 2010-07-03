Названа самая распространенная причина онкологии

Самой распространенной причиной рака является плохо очищенная вода. Как выяснили ученые из организации Environmental Working Group, с водой в организм попадают опасные загрязняющие вещества и канцерогены, сообщает "Мир 24".
Исследователи изучили cовокупное воздействие группы из 22 канцерогенов на здоровье людей в 48,3 тысячи системах водоснабжения в США. Оказалось, что самыми опасными веществами, содержащимися в воде, являются мышьяк, уран и радий.
Несмотря на то, что эти элементы не превышают пределов допустимой концентрации, при длительном употреблении они все равно могут нести серьезную угрозу здоровью.
Наиболее опасными ученые назвали системы водоснабжения, использующие подземные воды. Загрязнители и канцерогены в воде могут привести к более чем 100 тысячам случаев заболевания раком в течение жизни целого поколения в США.
Ученые отметили, что риск возникновения рака из-за вредных веществ в воде на два порядка выше, чем базовый риск развития рака у человека, шанс которого – один к миллиону.
Ранее онкологи из Немецкого центра рассказали о распространенном виде рака у молодежи. По их словам, в последнее время у молодых людей все чаще стали диагностировать рак толстой кишки.
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