Онкологи рассказали о распространенном виде рака у молодежи

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Онкологи из Немецкого центра рассказали о распространенном виде рака у молодежи. По их словам, в последнее время у молодых людей все чаще стали диагностировать рак толстой кишки, сообщают "Дни.ру".

Специалисты отмечают, что такая тенденция прослеживается в Южной Кореи, Австралии, США и Словакии. В исследовании принимали участие люди в возрасте от 20 до 49 лет. При этом, по словам специалистов, риск развития рака толстой кишки у молодых людей меньше, чем у пожилых.

Онкологи считают, что причиной роста числа молодых больных раком толстой кишки кишечника является неправильное питание и употребление антибиотиков. По их словам, курение, сидячий образ жизни и нехватка физической активности также могут стать причиной заболевания. При этом точную причину специалисты не назвали, выдвинув лишь только собственную теорию.

Чаще всего в России в 2018 году диагностировали рак кожи (кроме меланомы). Это 78,5 тысячи пациентов. На втором месте оказался рак молочной железы – 70,3 тысячи случаев. Следом идут рак трахеи, бронхов и легких, рак предстательной железы и рак ободочной кишки – основного отдела толстой кишки.

Наиболее редкими стали рак кости и суставных хрящей (1,3 тысячи случаев), рак губы (2,2 тысячи), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тысячи), рак глотки (5,6 тысячи), рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3 тысячи).

