В Минздраве раскрыли основные факторы развития рака

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Фото: depositphotos/peshkova
На возникновение рака влияет образ жизни. Главные причины онкологии – курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя.
"Курение в 20-30 раз увеличивает развитие некоторых локализаций. Известно, что вирус папилломы человека, который сейчас очень распространяется, тоже влияет здорово на развитие гинекологического и рака ротоглотки", – цитирует РИА Новости главного внештатного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна.
По его словам, также к онкологии приводит частый контакт с химическими веществами, такими как асбест и некоторые красители.
Ранее сообщалось, что стакан сока или газировки увеличивает риск заболевания раком. Подвергнуть организм опасности можно выпивая 100 миллилитров этих напитков каждый день. В этом случае риск развития онкологии увеличивается на 18 процентов, риск рака молочной железы – на 22 процента. Еще один опасный продукт – красное мясо (говядина, свинина, баранина). Достаточно 76 граммов, чтобы риск получить онкологическое заболевание увеличился на 20 процентов.
Чаще всего в России в 2018 году диагностировали рак кожи (кроме меланомы). Это 78,5 тысячи пациентов. На втором месте оказался рак молочной железы – 70,3 тысячи случаев. Следом идут рак трахеи, бронхов и легких, рак предстательной железы и рак ободочной кишки – основного отдела толстой кишки.
Наиболее редкими стали рак кости и суставных хрящей (1,3 тысячи случаев), рак губы (2,2 тысячи), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тысячи), рак глотки (5,6 тысячи), рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3 тысячи).
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