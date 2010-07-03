Стакан газировки в день увеличивает риск развития онкологии на 18%

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Стакан сока или газировки увеличивает риск заболевания раком. Как уверяют французские ученые, подвергнуть организм опасности можно выпивая 100 миллилитров этих напитков каждый день, сообщает "Мир 24".

В этом случае риск развития онкологии увеличивается на 18%, риск рака молочной железы – на 22%. Еще один опасный продукт – красное мясо (говядина, свинина, баранина). Достаточно 76 граммов, чтобы риск получить онкологическое заболевание увеличился на 20%.

Употребление алкоголя увеличивает вероятность развития рака на 8%.

Ранее ученые из Дании и Австралии заявили, что продукты, в которых содержатся флавоноиды, могут предостеречь людей от появления злокачественных новообразований.

К такому выводу исследователи пришли, изучив данные, полученные в ходе эксперимента с участием 56 тысяч человек.

Каша с истекшим сроком годности также повышает риск возникновения онкологических заболеваний – если крупа позапрошлого года, то в ней уже произошло прогоркание жиров.