Ученые назвали защищающие от рака продукты

Ученые из Дании и Австралии утверждают, что продукты, в которых содержатся флавоноиды, могут предостеречь людей от появления злокачественных новообразований, сообщают "Дни.ру".
Исследователи изучили данные, которые были получены в ходе эксперимента с участием 56 тысяч человек. За состоянием людей, употреблявших такие продукты, следили в течение 23-х лет.
Максимального эффекта добились те, кто употреблял флавоноиды в количестве 500 миллиграммов в день. Флавоноиды содержатся в зеленом чае, цитрусовых, темном шоколаде, чернике, петрушке, арахисе, красном вине и других продуктах.
Ранее сообщалось, что каша с истекшим сроком годности повышает риск возникновения онкологических заболеваний – если крупа позапрошлого года, то в ней уже произошло прогоркание жиров.
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