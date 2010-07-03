Просроченная каша может стать причиной развития рака

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Каша с истекшим сроком годности повышает риск возникновения онкологических заболеваний, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, терапевт Анна Белоусова.

Специалист отметила, что если крупа позапрошлого года, то в ней уже произошло прогоркание жиров, сообщает News.ru.

Такая каша может негативно отразиться на организме.

"Употребление такого продукта может оказать негативное влияние на организм, так как прогоркающие жиры приносят кучу вреда, вплоть до повышения риска развития рака", – подчеркнула Белоусова.

По данным Минздрава, чаще всего в России в прошлом году диагностировали рак кожи (кроме меланомы). Это 78,5 тысячи пациентов.

На втором месте оказался рак молочной железы – 70,3 тысячи случаев. Следом идут рак трахеи, бронхов и легких, рак предстательной железы и рак ободочной кишки – основного отдела толстой кишки.

Накануне сообщалось, что самые высокие показатели распространенности рака в стране отмечены в Курской области. В этом регионе зафиксированы 3331,1 заболевания на 100 тысяч населения. Также высокие показатели распространенности рака зафиксированы в Мордовии (3292,1), Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.