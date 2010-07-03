Названы самые распространенные виды рака в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Чаще всего в России в 2018 году диагностировали рак кожи (кроме меланомы), рассказали в Минздраве. Это 78,5 тысячи пациентов, передает RT.
На втором месте оказался рак молочной железы – 70,3 тысячи случаев. Следом идут рак трахеи, бронхов и легких, рак предстательной железы и рак ободочной кишки – основного отдела толстой кишки.
Наиболее редкими стали рак кости и суставных хрящей (1,3 тысячи случаев), рак губы (2,2 тысячи), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тысячи), рак глотки (5,6 тысячи), рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3 тысячи).
В июне в министерстве сообщили, что самый высокий показатель летальности от онкологических заболеваний в стране фиксируется при раке поджелудочной железы (39,9 процента). На второй строчке – летальность при раке печени и внутрипеченочных протоков (38,4 процента), и замкнул тройку рак пищевода (29,9 процента).
Норвежские ученые также выяснили, что пациенты с рассеянным склерозом имеют повышенный риск развития онкологии. Итоги 65-летнего исследования показали, что у людей с РС риск развития рака органов дыхания повышен на 66%, центральной нервной системы – на 52%, рака мочевыводящих путей – на 51%. В целом риск развития онкологии у пациентов с таким синдромом увеличен на 14%.
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