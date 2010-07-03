Минздрав назвал самые опасные виды рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Самый высокий показатель летальности от онкологических заболеваний в стране фиксируется при раке поджелудочной железы (39,9 процента). Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
На второй строчке – летальность при раке печени и внутрипеченочных протоков (38,4 процента). Третья строчка – рак пищевода (29,9 процента).
Также коэффициент летальности при злокачественных опухолях в трахее, бронхах и легких оказался на уровне 21,9 процента, при раке глотки – 17,3 процента.
Накануне сообщалось, что самые высокие показатели распространенности рака в стране отмечены в Курской области. В этом регионе зафиксированы 3331,1 заболевания на 100 тысяч населения. Также высокие показатели распространенности рака зафиксированы в Мордовии (3292,1), Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.
Как в столице лечат рак
По данным Всемирной организации здравоохранения, рак – одна из основных причин смертности в мире. Выявленную на ранней стадии онкологию можно вылечить.
Более 20 столичных медицинских организаций получили гранты за успехи в профилактике онкологических заболеваний. В общей сложности 23 московские медорганизации получили 42,6 миллиона рублей. Гранты предусматривают вознаграждение сотрудникам в размере от 30 до 115 тысяч рублей за каждый выявленный случай заболевания на ранних стадиях в зависимости от патологии.
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