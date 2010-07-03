Названы регионы с наибольшей распространенностью рака

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Самые высокие показатели распространенности рака в стране отмечены в Курской области. В этом регионе зафиксированы 3331,1 заболевания на 100 тысяч населения, пишет RT со ссылкой на данные Минздрава России.

Также высокие показатели распространенности рака зафиксированы в Мордовии (3292,1), Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.

За последнее десятилетие выявляемость выросла почти на 40 процентов. В Минздраве связывают это явление как с ростом заболеваемости, так и с тем, что улучшилась ситуация с постановкой подобных диагнозов.

Ранее врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Сергей Тюляндин рассказал, что самыми распространенными видами онкологии в России являются рак легкого у мужчин и рак молочной железы у женщин. Доктор отметил, что рак легкого плохо поддается лечению. Как правило, половина больных умирает в течение восьми месяцев после постановки диагноза. Однако есть надежда на эффективное лечение.

В начале февраля Сергей Собянин напомнил о достижениях столичной медицины в борьбе с раковыми заболеваниями. В частности, московским пациентам доступны ПЭТ/КТ-томография, операции с использованием робота Да Винчи, 3D и 4D-лучевая терапия, а также гамма-нож. Москва заботится о расширении скрининговых программ, одна из которых позволяет выявить рак молочной железы на ранней стадии. Кроме того, проводится массовая вакцинация подростков против вируса папилломы человека.



Как в столице лечат рак

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак – одна из основных причин смертности в мире. Выявленную на ранней стадии онкологию можно вылечить.

