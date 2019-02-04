Собянин рассказал о совершенствовании системы онкологической помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Современные методы лечения онкологии, которые применяются в больницах Москвы, уже дали хорошие результаты. Об этом Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

Специально к Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля, глава города напомнил о достижениях столичной медицины в этом направлении. В частности, московским пациентам доступны ПЭТ/КТ-томография, операции с использованием робота Да Винчи, 3D и 4D-лучевая терапия, а также гамма-нож.

Вместе с тем Москва заботится о расширении скрининговых программ, одна из которых позволяет выявить рак молочной железы на ранней стадии. Кроме того, проводится массовая вакцинация подростков против вируса папилломы человека.

В поликлиниках для взрослых работают "онкокураторы". Помимо этого, врачей общей практики учат распознавать симптомы начинающегося рака.

Важнейшим шагом в борьбе с онкологией Сергей Собянин назвал переход столичных больниц на использование новых федеральных клинических рекомендаций по профилю онкология по лечению шести локализаций рака.

По новым стандартам, люди, у которых нашли рак молочной железы, рак предстательной железы, меланому, рак почки, рак прямой кишки или рак легкого, смогут бесплатно получить наиболее эффективную таргетную и иммунную терапию.

Таргетной терапией называют использование препаратов, блокирующих развитие опухоли. Они почти не вредят здоровым клеткам. Применение таких средств позволяет добиться контроля над опухолью без серьезных побочных явлений.

"Мы подсчитали, сколько будет стоить обеспечение этими препаратами нуждающихся москвичей. Необходимая сумма дополнительных средств будет предусмотрена в бюджете. Фактически мы увеличиваем в два раза расходы на лекарственную терапию онкологических больных", – подчеркнул мэр.

Переход на новые стандарты начнется уже во втором квартале текущего года. Собянин выразил надежду, что за несколько месяцев москвичи получат необходимые лекарства, которые продлят их жизнь.

