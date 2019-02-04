Москва переходит на лучшие современные технологии лечения рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве начнется переход на использование новых федеральных клинических рекомендаций по химиотерапии, которые позволят наиболее эффективно бороться с раком. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе круглого стола по вопросам развития онкологической службы Москвы, который состоялся в городской онкологической больнице №62.

В обсуждении приняла участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Визит мэра и главы Минздрава России в медучреждение прошел во Всемирный день борьбы против рака.

"Перед нами стоит задача перейти на новые клинические рекомендации министерства здравоохранения, которые определены и национальным проектом, и соответствующим федеративным законом. Но по федеральному закону, насколько я помню, предполагается трехлетний период. Мы хотим провести эти изменения уже в этом году, начиная со II квартала. И в течение буквально нескольких месяцев обеспечить 100-процентную доступность таргетной и иммунной терапией. Что очень важно, что качество этой терапии будет, мне кажется, на высоком уровне за счет той лаборатории, которую мы создали в 62-й клинике", – сообщил Собянин.

По его словам, эта лаборатория обеспечит точный диагноз и соответствующие препараты и их состав, персонифицированный для каждого больного.

Мэр столицы подчеркнул, что приходится сталкиваться с трудностями, связанными с тарификацией, с постановкой точного диагноза и назначениями, с закупками большого количества персонифицированных лекарств.

"Нам предстоит перестроить всю закупочную деятельность свою, все подходы к оплате такого рода случаев. Но тем не менее я надеюсь, что мы с вашей помощью в течение нескольких месяцев обеспечим такой переход", – отметил Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что в последнее годы в столице создана система раннего выявления онкологических заболеваний, но, по его словам, не достаточно обеспечена инструкциями. Собянин добавил, что важна еще и мотивация самих медиков, поэтому в 2018 году была введена грантовая поддержкам для тех, кто осуществляет выявление болезни на ранней стадии.

"Около 80 миллионов рублей пришло в наши поликлиники, конкретно тем врачам, которые выявили рак на ранней стадии. За каждое выявление и за каждый диагноз выплачивают от 30 до 115 тысяч рублей", – сообщил мэр города.

По словам Сергея Собянина, столичные власти добились снижения закупочной стоимости препаратов для лечения онкологических заболеваний в Москве в два раза, при том что сами объемы обеспечения лекарствами увеличились.

"Мы обеспечили новыми техниками, технологиями, операционными, лабораториями. Увеличили тарифы на хирургическую помощь при онкологических заболеваниях в нескольких раз – в семь-восемь раз. Увеличили в пять раз затраты на льготное обеспечение" , – подчеркнул глава города.

Он также сообщил, в два раза увеличилось количество пациентов, которые получают лекарственное обеспечение по онкологии, и само качество препаратов улучшилось, при том, что власти постоянно работают над снижением стоимости закупочной лекарств.

"Буквально не так давно мы разыграли и заключили две офсетных сделки, по которой большая часть онкологических препаратов будет производиться в Москве, в том числе и значительная часть импортных препаратов, которые ранее вообще не производилась у нас. И в среднем от 1,5 до двух раз удалось снизить еще и стоимость препаратов", – отметил Собянин.

Министр здравоохранения, в свою очередь, рассказала, что в столице сконцентрированы кадровые, инфраструктурные силы в сфере медицины и борьбы с онкологией. Глава ведомства также отметила высокий уровень оснащения Московской городской онкологической больницы №62.

Москва станет первым регионом России, который сделает это в полном объеме на годы раньше установленного срока при лечении 6 локализаций рака. Это рак молочной железы, предстательной железы, меланома, рак почки, прямой кишки и рак легкого. На эти заболевания приходится порядка 80 процентов всех онкологических диагнозов в Москве.

Все нуждающиеся больные смогут бесплатно получить наиболее эффективную таргетную и иммунную терапию, которая позволяет добиться контроля над опухолью и дает шанс на излечение в случае ряда заболеваний, которые ранее считались фатальными. Для финансирования закупок необходимого количества препаратов бюджетные расходы на лекарственную терапию онкологических больных увеличат в два раза. Переход на новые стандарты лечения онкологии в Москве начнется во втором квартале 2019 года.

По состоянию на 1 января 2019 года в Москве под наблюдением онкологов состоит 305 тысяч пациентов. В структуре заболеваемости преобладают рак предстательной железы, легкого, толстой кишки, желудка у мужчин и рак молочной железы, толстой кишки, тела матки – у женщин.

В 2011-2018 годах коэффициент смертности от новообразований в городе снизился почти на 10 процентов. Возросла пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями почти на 30 процентов – с 51 процента в 2011 году до 65,4 процента в 2018 году. На 11 процентов выросла доля пациентов с выявленными заболеваниями на первой и второй стадиях – с 53,9 процента в 2010 году до 60 процентов в 2018 году.

Это было достигнуто за счет комплекса мер. В их числе создание эффективной системы маршрутизации пациентов и преемственности в оказании помощи на этапах диагностики, лечения и последующей реабилитации пациентов. Уделялось внимание профилактике онкологических заболеваний, включая вакцинацию девочек в подростковом возрасте против вируса папилломы человека, которая является наиболее эффективным профилактическим средством против рака шейки матки. Создана система ранней диагностики онкологии, переоснащаются городские стационары.

Онкологическая служба Москвы стала применять наиболее эффективные схемы химиотерапии и лекарственной терапии больных с онкологическими заболеваниями. Развита паллиативная помощь: в стационарных условиях она организована на базе 14 медицинских организаций.