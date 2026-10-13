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13 октября, 14:05

Экономика

Американское фотоагентство Getty Images планирует подать заявление о банкротстве

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Американское фотоагентство Getty Images намерено в ближайшие недели начать процедуру банкротства в рамках масштабной реструктуризации бизнеса, говорится в заявлении агентства.

После завершения реорганизации компания перейдет в частную собственность, а инвесторы получат все доли в обновленной структуре.

Соглашение предусматривает вложения в капитал на сумму до 533 миллионов долларов со стороны семьи Гетти и инвестиционного фонда Koch Equity Development. Кроме того, часть держателей облигаций согласились списать 270 миллионов долларов долга.

В Getty Images заверили, что реструктуризация не повлияет на текущую работу агентства, а также на сотрудников, партнеров и клиентов. Генеральный директор компании Крейг Питерс выразил уверенность, что дополнительные инвестиции и укрепление финансового положения создадут условия для долгосрочного развития бизнеса.

Как сообщило издание The Hollywood Reporter, решение связано с провалом сделки по слиянию Getty Images с конкурирующим сервисом Shutterstock стоимостью 3,7 миллиарда долларов. В конце июня агентство отказалось от объединения из-за препятствий со стороны британских регуляторов.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "А4 Трейд", принадлежащее видеоблогеру Владу Бумаге, и открыл в компании конкурсное производство. В реестр требований кредиторов включили задолженность перед предпринимателем Александром Руденко на сумму более 7,4 миллиона рублей.

Долг возник из-за частичной неоплаты товара, поставленного по договору 2023 года на сумму около 637 тысяч долларов. В феврале суд уже взыскал с компании более 30 тысяч долларов долга и около 54 тысяч долларов неустойки. По данным "БИР-Аналитик", в прошлом году выручка "А4 Трейд" составила почти 102 миллиона рублей, а чистый убыток превысил 27 миллионов рублей.

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