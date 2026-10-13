В приложении Russpass появилась доска лидеров для игроков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В мобильном приложении туристического сервиса Russpass появилась доска лидеров, а главный экран и визуализация достижений обновились. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Теперь пользователи могут изучать культурные и исторические места Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода и одновременно бороться за звание самого активного исследователя.

Чтобы присоединиться к состязанию, нужно приходить на площадки, отмеченные на карте, находить мультяшек через приложение в смартфоне и ловить их. За каждого пойманного персонажа начисляют очки опыта.

По итогам осеннего сезона в каждом городе определят десятку самых результативных игроков. Лидеры получат 500 бонусных баллов. Их можно обменять на билеты на культурные площадки и городские мероприятия сервиса.

Первую в России межрегиональную AR-игру Russpass провел в апреле 2025 года. Участники ищут персонажей во время знакомства с достопримечательностями, накапливают опыт и получают бонусы программы лояльности, которые дают скидку на посещение музеев и туристических объектов.

Сейчас играть можно в четырех регионах. Там есть специальные маршруты, где удается собрать максимум мультяшек. Во время поиска персонажей участники посетили городские достопримечательности около 900 тысяч раз.

Ранее платформе Russpass исполнилось 6 лет. Как отметил Сергей Собянин, за это время проект вырос в общероссийскую многофункциональную цифровую экосистему, которая объединяет путешественников от Калининграда до Камчатки.