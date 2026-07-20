Собянин: Russpass вырос из московского стартапа в общероссийскую экосистему

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Туристической цифровой платформе Russpass исполнилось 6 лет. За это время проект вырос в общероссийскую многофункциональную цифровую экосистему, которая объединяет путешественников от Калининграда до Камчатки, написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Градоначальник напомнил, что первоначально это был московский проект, призванный помочь гостям столицы сориентироваться в городе, купить билеты и посетить интересные места. Теперь платформа включает свыше 70 тысяч предложений в 85 регионах России.

"Здесь можно забронировать отель, заказать столик в ресторане, купить билеты в музеи или на речные прогулки. Российские и зарубежные туристы воспользовались этими возможностями уже порядка 115 миллионов раз", – указал Собянин.

В системе собрали свыше 1,3 тысячи авторских маршрутов, большая часть которых находится за пределами столицы. При этом порядка 1,7 тысячи экскурсий предлагают свыше 875 аттестованных гидов.

Последние годы развитию Russpass способствует внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ). Сервис стал первым в России порталом для путешественников, где алгоритмы ИИ сопровождают человека на всех этапах планирования отдыха. Это уже помогло спланировать свыше 80 тысяч поездок.

"До конца этого года внедрим новые возможности по планированию отдыха при помощи ИИ для автолюбителей", – указал мэр.

В это же время внедряются умные ИИ-аудиогиды, интерактивные игры с дополненной реальностью. В мобильном приложении Russpass работает умный чат-гид. Уже в ближайшее время пользователи смогут выбирать нужное место для отдыха при помощи подборок похожих локаций и событий, сформированных ИИ на основе просматриваемой страницы.

Также онлайн-журнал Russpass входит в топ-5 онлайн-изданий про туризм в России. В 2025-м он занял первое место в стране по цитируемости среди всех отраслевых СМИ. В нем уже вышло свыше 40 масштабных материалов.

При этом отраслевой портал Russpass объединил свыше 5,2 тысячи профильных компаний, а на цифровой витрине уже представлено более 600 московских партнеров. На площадке обработали свыше 33 тысяч заявок на посещение деловых мероприятий. Только за первый квартал 2026 года в конструкторе мероприятий собрано столько событий, сколько было собрано за весь 2025 год.

Благодаря платформе бизнесмены могут размещать здесь страницы своих мероприятий и проводить различные кампании, собирать контакты участников отрасли, пользоваться конструктором премий и конкурсов, системой для организации переговоров. Предпринимателям со всей России открыт бесплатный доступ к базе знаний с аналитикой рынка, медиабанку и деловому календарю.

Текущим летом Russpass обновил дизайн разделов, сделав удобным меню навигации по сайту, а также интегрировав умный поиск во все каталоги. Поисковые алгоритмы теперь учитывают не только названия объектов, но и детальные описания.

Еще одним важным изменением в дизайне стала новая система фильтров, которая в динамическом режиме показывает число доступных вариантов при введенном запросе в поиске или при выборе нужных дат. Это позволяет быстро узнать о новинках, скидках или о главных мероприятиях столичных фестивалей.

"Существенно модернизировали платежную инфраструктуру, и теперь пользователи могут приобретать билеты в музеи, театры, на концерты и экскурсии, а также бронировать гостиницы, оплачивая покупки через сервис SberPay", – добавил мэр Москвы.

Ранее стало известно, что за первые полтора месяца работы проекта "Лето в Москве" туристические центры "Москва" приняли около 200 тысяч посетителей. Гостями турцентров становились как россияне, так и путешественники из других стран – Ганы, Казахстана, Китая, Малайзии и Саудовской Аравии. Сотрудники инфоцентра в парке "Зарядье" рассказали о жительницах Бразилии, которые оказались в Москве впервые, а также об опытном туристе из Омана.

