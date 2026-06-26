"Лето в Москве" приглашает на занятия спортом всей семьей в "Лужники"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

На территории олимпийского комплекса "Лужники" в рамках проекта "Лето в Москве" проходят занятия спортом для всей семьи. Горожане могут освоить теннис, бег, плавание, скейтбординг, пляжный волейбол и многое другое, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, в "Лужниках" работает экстрим-парк. Он открыт для жителей в возрасте четырех лет и старше. В парке есть стрит- и эйр-зоны, тренировочная площадка, зона для новичков, биг-эйр и памп-трек. По выходным там устраивают бесплатные открытые занятия с участием известных спортсменов по катанию на самокате, BMX, роликах и скейтборде. Вход свободный.

Тем, кто хочет начать бегать, предлагают заглянуть в Беговой центр на территории Южного спортивного центра. На территории площадки есть сервисный павильон с раздевалками и камерами хранения, стадион с беговыми дорожками, а также зона для восстановления и общей физподготовки.

Занятия подойдут и новичкам, и опытным спортсменам. В программе – бег с наставниками, а также самостоятельные тренировки. Центр работает каждый день, все услуги бесплатные, а расписание и регистрация – на сайте.

Также горожане могут присоединиться к тренировкам по бегу в рамках проекта "Мой спортивный район". Они проходят по вторникам, средам и пятницам в 19:30, а также по воскресеньям в 10:00. Участие бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте.

Вместе с тем москвичам доступны открытые корты дворца тенниса "Лужники". Забронировать площадку можно в разделе "Аренда теннисных кортов" на сайте.

Кроме того, каждую субботу в комплексе проводят любительские теннисные турниры, которые рассчитаны на спортсменов разного возраста и уровня. Для новичков организуют соревнования, где можно освоить базовую технику и правила игры, а для игроков среднего уровня – турниры, где нужна стабильная базовая техника и есть некоторый турнирный опыт. Для продвинутых любителей и почти полупрофессионалов тоже есть состязания. Участие в турнирах платное, требуется предварительная регистрация.

Заняться плаванием можно на оборудованной площадке "Пляж "Лужники". Гости могут выбрать между 50-метровым и 20-метровым бассейнами, рядом есть детская зона и волейбольная площадка. Вход – по билетам.

Для спокойного отдыха организована зона с фонтаном на Центральной площади "Лужников". Ее площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров. По вечерам там устраивают светомузыкальные представления: на фасаде Большой спортивной арены показывают мультимедийные проекции и 3D-шоу.

Комплекс продолжает развиваться. В настоящее время там идет благоустройство территории. После завершения работ к уже существующей беговой дорожке вдоль улицы Лужники добавится новый маршрут, который пройдет вокруг Большой спортивной арены. На дорожках появится специальное резиновое покрытие.

Ранее сообщалось, что в Большом Строгинском затоне в Москве 4 и 5 июля пройдет спортивно-развлекательный фестиваль "Заряд Фест". Мероприятие объединит водные виды спорта, живую музыку и интерактивные игры. Москвичи и гости города смогут посетить свыше 20 тематических зон.