Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Политическая карьера президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего канцлера Германии Олафа Шольца завершится так же, как карьера экс-президента США Джо Байдена. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

По словам политика, Байден многое сделал за время пребывания у власти, однако сейчас о нем практически не вспоминают.

"Сейчас мы видим, что происходит в Германии, что происходит во Франции", – заявил Володин.

Ранее на Варшавском форуме по безопасности главком сил НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич презентовал "теорию победы над РФ". Она представляет собой план отражения якобы возможного нападения России. При этом он признал, что Альянс такого нападения не ожидает, вопреки заявлениям политиков и прессы.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила доклад НАТО, в котором Альянс говорит о готовности отражать нападение России, хотя сам его не ждет, с "дурдомом на выезде".

