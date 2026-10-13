В РФ подготовят изменения в ПДД о парковке для многодетных семей до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Изменения в ПДД, вводящие отдельный дорожный знак парковки для многодетных семей, планируют подготовить до конца 2026 года. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Помимо этого, регионам рекомендовано предоставить семьям с четырьмя и более детьми право бесплатной парковки двух автомобилей.

Минтранс представил новый знак парковки для многодетных в середине сентября. Дизайн знака выбрали сами россияне.

В июле министерство предложило подписчикам выбрать один из семи вариантов, в голосовании приняли участие почти 4 тысячи человек. Победил первый дизайн, набравший 46% голосов.