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13 октября, 14:33

Транспорт

На станции Щербинка МЦД-2 завершили модернизацию турникетов

Фото: ЦППК

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) завершила модернизацию всех турникетов на станции Щербинка МЦД-2. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

Обновленные устройства работают быстрее и надежнее прежних. На больших дисплеях отображается вся необходимая информация, а при валидации проездных билетов срабатывает световое оповещение. Для слабовидящих пассажиров предусмотрены звуковые уведомления и виброотклик.

Корпус турникетов изготовлен из стали с антивандальной защитой. Устройства получили современный дизайн и увеличенный экран со светодиодной подсветкой по контуру.

Заместитель генерального директора ЦППК по цифровым сервисам Игорь Евдокимов отметил, что станция получила 38 турникетов. Камера встроена прямо в корпус, а QR-код выводится на большой экран.

Новое оборудование поддерживает весь спектр действующих способов оплаты проезда, включая виртуальную карту "Тройка". Пассажиры также могут пользоваться привычными абонементами на транспортных и социальных картах, проходить по бумажным и электронным билетам.

Ранее аналогичные устройства установили для тестирования на станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4. С середины лета они успешно работают в условиях высокой нагрузки.

Вместе с тем на 61 станции столичного метро установили 100 новейших терминалов оплаты, разработанных в Москве. Обслуживание пассажиров с их помощью идет в два раза быстрее. Кроме того, терминалы используют банковские технологии защиты данных. Всего планируется закупить около 2 тысяч единиц техники.

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