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13 октября, 14:28

Культура

Актер Владимир Сычев сыграет в фильме "Брат против брата" о СВО

Фото: legion-media.com/Tarakanov Vadim

Актер Владимир Сычев сыграет в мистической военной драме "Брат против брата", посвященной судьбе семьи, в которой два родных брата оказываются по разные стороны конфликта в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали продюсер проекта Виктория Гудз и режиссер Иван Архипов на питчинге в Минкультуры, передает ТАСС.

Как отметил Архипов, в проекте покажут жизнь людей в приграничных регионах, где конфликт смог разделить семьи. Он добавил, что создатели планируют привлечь к съемкам актеров из Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Свое участие в фильме, помимо Сычева, подтвердили актеры Иван Охлобыстин, Игорь Жижикин и Людмила Артемьева. Бюджет составляет 160 миллионов рублей. Дистрибьютором картины станет компания "Каро премьер".

Ранее Фонд кино утвердил список из 40 национальных фильмов, которые получат поддержку от киностудий, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. В перечень вошли картина Павла Лунгина "Лермонтов" о последних четырех годах жизни поэта. Помимо того, поддержку получит военная драма "Доброволец", основанная на реальной истории американца Майкла Глосса, который отправился воевать на стороне России в зоне СВО.

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