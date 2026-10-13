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13 октября, 14:02

Транспорт

В Госдуму внесут проект против необоснованных наценок на детский тариф такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Законопроект, исключающий необоснованную наценку на детский тариф такси, планируется внести в Госдуму до конца 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

В министерстве напомнили, что в Башкирии совместно с "Яндексом" уже тестируются льготные промокоды для многодетных семей. Кроме того, в стране уже вступило в силу требование об обязательном наличии детского кресла в такси.

Ранее Минтранс РФ совместно с сервисом "Яндекс Такси" разработал и утвердил дорожную карту по повышению доступности, комфорта и безопасности поездок в такси для пассажиров с детьми.

В рамках дорожной карты планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать водителей для перевозок семей с детьми.

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