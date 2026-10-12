Mash Money: поход в столичные бани может обойтись в миллион рублей

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей, сообщили СМИ. В частности, в столице можно найти такие услуги, как наполнение купели 500 килограммами льда или глазирование тела медом. Что еще входит в такой чек и действительно ли это полезно для здоровья – в нашем материале.
Вип-баня
Стоимость банного отдыха в Москве выросла до миллиона рублей. Как сообщил телеграм-канал Mash Money, аренда стандартной парной по-прежнему составляет примерно 10 тысяч рублей, однако стоимость резко возрастает при заказе индивидуального обслуживания и дополнительных опций. Таким образом, отдых для двоих может обойтись в среднем в 110 тысяч рублей, а верхняя планка некоторых предложений доходит до миллиона.
Подобное ценообразование продиктовано стремлением клиентов к максимальному комфорту. Например, серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе. Дополнительно организаторы предлагают клиентам ресторанный кейтеринг, выступления живых музыкантов и услуги высококлассных банщиков.
В одном из комплексов есть отдельная программа за миллион для "вип-апартаментов". Там можно найти такие опции, как купель с 500 килограммами льда, умывание квасом или прохладной минеральной водой, ингаляция серебристым эвкалиптом, глазирование тела медом, дождевание пихтой в парной и другое.
Также некоторые заведения предлагают дополнительные услуги в виде парения в валенках или топорами, купели с яблоками, ананасами или лавандой, а также организацию корпоративов.
В целом, как рассказал Москве 24 профессиональный банщик, банный эксперт Сергей Беляев, можно выделить три категории посетителей бань.
Что касается комплексов, действительно есть такие, где чек доходит до миллиона (плюс есть себестоимость содержания, накладные расходы и прибыль). Но это делается, чтобы "закинуть крючок" и поймать "крупную рыбу". Маловероятно, что такие клиенты будут приходить и тратить миллион каждый день, уверен эксперт.
"Диапазон цен очень большой. Можно сходить в баню, условно, за две тысячи рублей и до бесконечности. Все зависит от ваших возможностей и идей. У людей иногда бывает богатая фантазия: например, человека обливают холодным шампанским. Вас попарили, потом берут холодное шампанское и льют на позвоночник", – рассказал Беляев.
Он добавил, что люди идут на такие процедуры, хотя пользы для организма они не приносят никакой.
Как выбрать баню
Если человек выбирает баню впервые, то нужно изучить в Сети, какие комплексы существуют, посоветовал Беляев.
"Конечно, важно полагаться на отзывы, фотографии, цены. Также новичкам стоит выбрать подходящего человека, который проведет программу, расскажет, все покажет и с учетом особенностей здоровья сделает процедуру. Например, когда я первый раз встречаюсь с клиентом, то спрашиваю про аллергию на разные ароматы, травы. Также спрашиваю про давление – пониженное оно или повышенное. Мы ведем предварительную беседу: я должен выяснить, что человека беспокоит. После этого мы заходим в баню, и я провожу программу: парение, дыхание, чаепитие", – объяснил эксперт.
По его словам, перед выбором банщика ему стоит задать даже примитивные вопросы, например, откуда кровь течет (некоторые отвечают, что от сердца). Также можно спросить про дыхание, лимфу.
"Дело в том, что есть люди, которые ответственно подходят к делу, а есть те, кто работает ради денег: прогонит клиента по парилке, неграмотно побьет вениками и получит деньги", – сказал он.
В целом нахождение в бане полезно для организма. Если речь идет о русской паровой, то там организм очищается, рассказал эксперт. Человек дышит, начинает потеть, благодаря чему выходят шлаки и токсины.
"За два часа в бане можно потерять около двух литров воды. Они потом возвращаются, то есть это не про похудение. Однако польза в том, что организм, очищаясь, омолаживается. Если взять турецкий хаммам, то там высокая влажность и невысокая температура – мы просто хорошо моемся, берем перчатку кесса и скрабируем тело. Если взять индейскую баню, там значение имеет ароматный пар из определенной травы, вызывающий расслабляющий эффект", – отметил Беляев.
Он также предупредил, что, несмотря на всю пользу посещения бани, она может быть противопоказана при беременности. В таком случае очень важно проконсультироваться с врачом.
Закалить организм и подготовиться к зиме
Врач-терапевт Мария Беляева согласилась с тем, что перед посещением банного комплекса важно посоветоваться со специалистом.
"Некоторые при посещении бань употребляют алкоголь, но не стоит этого делать, потому что это большая нагрузка на организм. Высокая температура – уже нагрузка, а алкоголь может усугубить ситуацию. Все это влияет на сердечно-сосудистую систему, и если есть предпосылки или начались заболевания, это может плохо сказаться", – подчеркнула врач.
Она также посоветовала соблюдать меры гигиены: необходимо следить, чтобы все в бане было чисто и аккуратно.
Эксперт посоветовала не идти сразу же в самую жару: сначала стоит посидеть пониже и посмотреть, как организм реагирует на температуру. Голову обязательно нужно закрыть шапкой, чтобы не перегревать ее.
"Тем не менее баня благотворна для дыхательной системы: мы вдыхаем теплый воздух, потом выдыхаем пары, например можжевельника – это хорошо для дыхательной системы, вентиляция легких увеличивается, организм обогащается кислородом", – рассказала Беляева.
Она добавила, что на кровеносную систему парение тоже влияет положительно: сосуды расширяются и сужаются, происходит их тренировка. Нервная система расслабляется, улучшается кровоснабжение мозга.
Нырять в снег после бани, если сердце и сердечно-сосудистая система работают нормально, допустимо. После этого обязательно нужно погреться в теплом помещении, вытереться насухо. Но если в организме начинается воспалительный процесс или есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, лучше этого не делать, предупредила специалист.
"Также важно помнить о противопоказаниях: помимо сердечно-сосудистых нарушений, это аллергия на растительные компоненты. К тому же при заболеваниях, например женских или мужских половых органов, онкологии, греться не надо, так как усиливается воспалительный процесс", – отметила терапевт.
В целом здоровый человек может ходить в баню раз в неделю, соблюдая рекомендации. Но если он идет туда впервые и не знает, как его организм это переносит, лучше проверить давление, пульс, ответить на вопросы врача и заранее сдать анализы, заключила Беляева.