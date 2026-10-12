Mash Money: поход в столичные бани может обойтись в миллион рублей

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей, сообщили СМИ. В частности, в столице можно найти такие услуги, как наполнение купели 500 килограммами льда или глазирование тела медом. Что еще входит в такой чек и действительно ли это полезно для здоровья – в нашем материале.

Вип-баня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость банного отдыха в Москве выросла до миллиона рублей. Как сообщил телеграм-канал Mash Money, аренда стандартной парной по-прежнему составляет примерно 10 тысяч рублей, однако стоимость резко возрастает при заказе индивидуального обслуживания и дополнительных опций. Таким образом, отдых для двоих может обойтись в среднем в 110 тысяч рублей, а верхняя планка некоторых предложений доходит до миллиона.

Подобное ценообразование продиктовано стремлением клиентов к максимальному комфорту. Например, серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе. Дополнительно организаторы предлагают клиентам ресторанный кейтеринг, выступления живых музыкантов и услуги высококлассных банщиков.

В одном из комплексов есть отдельная программа за миллион для "вип-апартаментов". Там можно найти такие опции, как купель с 500 килограммами льда, умывание квасом или прохладной минеральной водой, ингаляция серебристым эвкалиптом, глазирование тела медом, дождевание пихтой в парной и другое.

Также некоторые заведения предлагают дополнительные услуги в виде парения в валенках или топорами, купели с яблоками, ананасами или лавандой, а также организацию корпоративов.

В целом, как рассказал Москве 24 профессиональный банщик, банный эксперт Сергей Беляев, можно выделить три категории посетителей бань.





Сергей Беляев профессиональный банщик, банный эксперт Первая – те, кто просто идет за паром. Они могут взять с собой термос, чай и через два с половиной – три часа уйти. Вторая категория приходит пообщаться: собирается группа людей, например бизнесменов, они заходят в парилку один-два раза, а остальное время сидят и разговаривают. Это клубная форма банного пространства. Третья категория приходит в баню как на банкет: они могут даже не заходить в парилку, но определенный антураж создает ощущение особого вида ресторана.

Что касается комплексов, действительно есть такие, где чек доходит до миллиона (плюс есть себестоимость содержания, накладные расходы и прибыль). Но это делается, чтобы "закинуть крючок" и поймать "крупную рыбу". Маловероятно, что такие клиенты будут приходить и тратить миллион каждый день, уверен эксперт.

"Диапазон цен очень большой. Можно сходить в баню, условно, за две тысячи рублей и до бесконечности. Все зависит от ваших возможностей и идей. У людей иногда бывает богатая фантазия: например, человека обливают холодным шампанским. Вас попарили, потом берут холодное шампанское и льют на позвоночник", – рассказал Беляев.

Он добавил, что люди идут на такие процедуры, хотя пользы для организма они не приносят никакой.

Как выбрать баню

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Если человек выбирает баню впервые, то нужно изучить в Сети, какие комплексы существуют, посоветовал Беляев.

"Конечно, важно полагаться на отзывы, фотографии, цены. Также новичкам стоит выбрать подходящего человека, который проведет программу, расскажет, все покажет и с учетом особенностей здоровья сделает процедуру. Например, когда я первый раз встречаюсь с клиентом, то спрашиваю про аллергию на разные ароматы, травы. Также спрашиваю про давление – пониженное оно или повышенное. Мы ведем предварительную беседу: я должен выяснить, что человека беспокоит. После этого мы заходим в баню, и я провожу программу: парение, дыхание, чаепитие", – объяснил эксперт.

По его словам, перед выбором банщика ему стоит задать даже примитивные вопросы, например, откуда кровь течет (некоторые отвечают, что от сердца). Также можно спросить про дыхание, лимфу.

"Дело в том, что есть люди, которые ответственно подходят к делу, а есть те, кто работает ради денег: прогонит клиента по парилке, неграмотно побьет вениками и получит деньги", – сказал он.





Сергей Беляев профессиональный банщик, банный эксперт Также при индивидуальном парении, помимо подбора трав, учитывается определенный режим температуры и влажности, определенные ароматы, которые бывают тонизирующие, расслабляющие, афродизиаки.

В целом нахождение в бане полезно для организма. Если речь идет о русской паровой, то там организм очищается, рассказал эксперт. Человек дышит, начинает потеть, благодаря чему выходят шлаки и токсины.

"За два часа в бане можно потерять около двух литров воды. Они потом возвращаются, то есть это не про похудение. Однако польза в том, что организм, очищаясь, омолаживается. Если взять турецкий хаммам, то там высокая влажность и невысокая температура – мы просто хорошо моемся, берем перчатку кесса и скрабируем тело. Если взять индейскую баню, там значение имеет ароматный пар из определенной травы, вызывающий расслабляющий эффект", – отметил Беляев.

Он также предупредил, что, несмотря на всю пользу посещения бани, она может быть противопоказана при беременности. В таком случае очень важно проконсультироваться с врачом.

Закалить организм и подготовиться к зиме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-терапевт Мария Беляева согласилась с тем, что перед посещением банного комплекса важно посоветоваться со специалистом.

"Некоторые при посещении бань употребляют алкоголь, но не стоит этого делать, потому что это большая нагрузка на организм. Высокая температура – уже нагрузка, а алкоголь может усугубить ситуацию. Все это влияет на сердечно-сосудистую систему, и если есть предпосылки или начались заболевания, это может плохо сказаться", – подчеркнула врач.

Она также посоветовала соблюдать меры гигиены: необходимо следить, чтобы все в бане было чисто и аккуратно.





Мария Беляева врач-терапевт В целом при умеренном соблюдении температурного режима баня – дело хорошее: можно закалить организм и подготовить его к зиме. При соблюдении всех мер это будет неплохо и для сердечно-сосудистой системы. Можно погреться, также это для кожи полезно, так как токсины выходят. Но обязательно нужно пить воду, можно чай, который восполнит баланс электролитов.

Эксперт посоветовала не идти сразу же в самую жару: сначала стоит посидеть пониже и посмотреть, как организм реагирует на температуру. Голову обязательно нужно закрыть шапкой, чтобы не перегревать ее.

"Тем не менее баня благотворна для дыхательной системы: мы вдыхаем теплый воздух, потом выдыхаем пары, например можжевельника – это хорошо для дыхательной системы, вентиляция легких увеличивается, организм обогащается кислородом", – рассказала Беляева.

Она добавила, что на кровеносную систему парение тоже влияет положительно: сосуды расширяются и сужаются, происходит их тренировка. Нервная система расслабляется, улучшается кровоснабжение мозга.





Мария Беляева врач-терапевт Однако люди часто не рассчитывают свои силы, и хорошее действие может нивелироваться. Для большинства, если баня горячая, градусов под 100, лучше долго не засиживаться: минут 5 – и хватит. Если баня менее жаркая, можно посидеть минут 10. Опять же, по состоянию, по влажности и температуре. Лучше лишний раз выйти, подышать, охладиться, чем бить рекорды.

Нырять в снег после бани, если сердце и сердечно-сосудистая система работают нормально, допустимо. После этого обязательно нужно погреться в теплом помещении, вытереться насухо. Но если в организме начинается воспалительный процесс или есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, лучше этого не делать, предупредила специалист.

"Также важно помнить о противопоказаниях: помимо сердечно-сосудистых нарушений, это аллергия на растительные компоненты. К тому же при заболеваниях, например женских или мужских половых органов, онкологии, греться не надо, так как усиливается воспалительный процесс", – отметила терапевт.

В целом здоровый человек может ходить в баню раз в неделю, соблюдая рекомендации. Но если он идет туда впервые и не знает, как его организм это переносит, лучше проверить давление, пульс, ответить на вопросы врача и заранее сдать анализы, заключила Беляева.