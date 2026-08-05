Терапевт Чернышова объяснила, почему баня спровоцировала мастит у россиянки

Посещение бани обернулось для россиянки серьезным воспалением груди с риском абсцесса, сообщили СМИ. Почему девушка столкнулась с такими последствиями и для кого еще опасны подобные процедуры, разбиралась Москва 24.

Адаптация к жаре

Опасное воспаление грудной железы возникло у россиянки после посещения бани. Как сообщил телеграм-канал SHOT, 26-летняя жительница Подмосковья вместе с мужем и годовалым ребенком отдыхала в частном доме в Магнитогорске. В какой-то момент она решила составить компанию супругу и сходить в баню. После каждого пребывания в парной они выходили на улицу, чтобы остыть, и затем снова заходили в помещение.

Уже ночью девушка столкнулась с острой болью в груди. Ощущения оказались настолько сильными, что мешали уснуть: туристка не могла спокойно лежать, поднимать руки, наклоняться и ходить.

На следующий день семья в срочном порядке обратилась к медикам. После осмотра и УЗИ врачи диагностировали у девушки диффузный мастит – острое воспаление ткани груди. Отсутствие своевременной терапии грозило развитием абсцесса и даже операцией.

В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, что сама по себе баня не провоцирует мастит, однако высокие температуры, а тем более контрастные перепады, способны активизировать уже присутствующую в организме инфекцию.

В беседе с Москвой 24 она предположила, что у женщины могла быть микротравма кожи груди. Либо инфекция могла проникнуть в молочные протоки еще в период грудного вскармливания и находиться там в латентном состоянии.





Надежда Чернышова врач-терапевт При резком перепаде температур в бане сосуды расширяются, кровоток усиливается, кровь приливает к молочной железе. Затем на холоде сосуды спазмируются, и кровоснабжение нарушается. В этих условиях создается благоприятная среда для развития инфекции. Скорее всего, причина была изначально, но баня спровоцировала развитие заболевания. Поэтому людям с любыми гнойными процессами, в том числе с воспалением зуба, после сауны или бани может грозить осложнение.

Специалист также уточнила, что на данный момент нет никакой доказательной базы, подтверждающей, что высокая температура в разного рода парных обладает пользой. По ее словам, в сухой сауне максимальный жар должен быть не выше 80 градусов, а в русской бане, учитывая более высокую влажность, – максимум 70 (оптимально 55–60). При соблюдении допустимых значений организм успевает адаптироваться, сосуды мягко расширяются, что способствует снятию мышечного напряжения и общему расслаблению.

"В бане важно ориентироваться исключительно на собственные ощущения. При малейшем ухудшении самочувствия следует сразу выйти из парной, не пытаясь соревноваться или ставить рекорды. Появление жажды или желания охладиться служит сигналом к выходу", – подчеркнула эксперт.

Также новичкам, не имеющим опыта, нельзя использовать ледяные обливания. После парной рекомендуется теплый душ с температурой 25–32 градуса. Охлаждение следует начинать с ног и рук, затем переходить на корпус и только после этого на голову и лицо. В противном случае будет создаваться излишне резкий контраст.





Надежда Чернышова врач-терапевт В целом в день допустимо максимум четыре, а лучше три захода в сауну или баню. Продолжительность каждого может составлять от 3 до 7 минут максимум. Первый заход обычно делают самым коротким – 3 минуты. Это разминка: тело постепенно адаптируется к жаре. Последующие можно продлить – в среднем до 5–7 минут.

Кроме того, после каждого захода нужен перерыв в 15–20 минут: за это время пульс нормализуется, тело остывает, а человек восполняет потерю жидкости, порекомендовала она.

Риск обезвоживания

Вместе с тем Надежда Чернышова предупредила, что даже у здорового человека превышение допустимых температур может вызвать перегрев. Его симптомы: головокружение, тошнота, мушки перед глазами, головная боль и слабость в ногах.

"При их появлении необходимо выйти из парной в прохладное, хорошо проветриваемое помещение, принять горизонтальное положение, подложить под голову валик из полотенца и слегка приподнять ноги – это улучшит приток крови к мозгу. Затем следует постепенно охлаждать тело: смочить полотенце прохладной водой (не ледяной) и приложить ко лбу, шее и запястьям. После этого важно начать пить обычную негазированную воду маленькими глотками", – посоветовала врач.

В такой ситуации категорически запрещено обливаться ледяной водой, прикладывать лед и выводить человека на сильный сквозняк – эти действия провоцируют спазм сосудов и ухудшают состояние, предостерегла эксперт. Также не следует давать алкоголь, кофе, крепкий чай и сладкие газировки, поскольку они усиливают обезвоживание.





Надежда Чернышова врач-терапевт Кроме того, парные процедуры, особенно в сочетании с контрастными воздействиями (обливанием водой, погружением в прорубь, прыжком в сугроб или даже выходом на улицу), могут быть крайне опасны для людей с особенностями здоровья. Например, перегрев серьезно нарушает работу сердечно-сосудистой системы: в условиях высокой температуры сердце работает на пределе. Людям с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и аритмиями такие нагрузки противопоказаны.

Высокая температура способна спровоцировать обморок, сосудистый коллапс, резкое падение артериального давления и в наиболее тяжелых ситуациях даже привести к остановке сердечной деятельности.

"Перегрев опасен и для нервной системы: в тяжелых случаях он может привести к инсульту или другим нарушениям мозгового кровообращения. Людям с эпилепсией также стоит быть осторожными: резкие перепады способны спровоцировать приступ. Кроме того, баня не рекомендуется при радикулите и болях в спине, тепло только ухудшает состояние и не помогает выздоровлению", – рассказала Чернышова.

Она уточнила, что также посещение противопоказано при любых простудных заболеваниях. По ее словам, многие ошибочно считают, что при простуде нужно обязательно попариться, но это работает только в первые часы, когда чувствуется озноб.

"Если уже поднялась температура, появился насморк или кашель, баня или сауна строго запрещены. В парной организм теряет много жидкости и важных солей, а во время болезни и так есть риск обезвоживания. В таком состоянии токсины в крови накапливаются быстрее, и организму становится еще тяжелее с ними бороться", – уточнила специалист.

Также врач предупредила, что высокие температуры, особенно в сочетании с контрастными процедурами, крайне опасны для беременных. Они могут вызвать нарушение плацентарного кровотока, что ухудшает кровоснабжение плода и в тяжелых случаях может привести к преждевременным родам, заключила эксперт.