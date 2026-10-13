Собянин: школу с ИТ-полигоном построили в Дмитровском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школу на 800 мест возвели недалеко от Большого Ангарского пруда в Дмитровском районе. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Четырехэтажное здание площадью почти 14 тысяч квадратных метров возвели в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Первых учеников школа приняла уже в этом году.

Внутри оборудовали ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы и медиатеку. Также предусмотрены пространства для занятий спортом и творчеством.

На прилегающей территории сделали широкий кольцевой проезд для пожарной техники. Для маломобильных учеников установили пандусы и противоскользящие покрытия. Кроме того, там высадили газоны и кустарники.

С 2011 года в Дмитровском районе появилось пять образовательных объектов, новая школа стала одним из них. По словам Собянина, окна для здания поставляли с предприятия в Подольске, а металлоконструкции – из Санкт-Петербурга.

Возведение социальных объектов в Москве соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что на западе столицы в активной стадии строительства находятся 20 школ и детских садов. Возведение ведется за счет городского бюджета и частных инвестиций. Отмечалось, что город получит дополнительно 2,3 тысячи мест для дошкольников и более 10 тысяч мест для школьников.

