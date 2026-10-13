Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 13:48

Мэр Москвы

Собянин: школу с ИТ-полигоном построили в Дмитровском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школу на 800 мест возвели недалеко от Большого Ангарского пруда в Дмитровском районе. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Четырехэтажное здание площадью почти 14 тысяч квадратных метров возвели в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Первых учеников школа приняла уже в этом году.

Внутри оборудовали ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы и медиатеку. Также предусмотрены пространства для занятий спортом и творчеством.

На прилегающей территории сделали широкий кольцевой проезд для пожарной техники. Для маломобильных учеников установили пандусы и противоскользящие покрытия. Кроме того, там высадили газоны и кустарники.

С 2011 года в Дмитровском районе появилось пять образовательных объектов, новая школа стала одним из них. По словам Собянина, окна для здания поставляли с предприятия в Подольске, а металлоконструкции – из Санкт-Петербурга.

Возведение социальных объектов в Москве соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что на западе столицы в активной стадии строительства находятся 20 школ и детских садов. Возведение ведется за счет городского бюджета и частных инвестиций. Отмечалось, что город получит дополнительно 2,3 тысячи мест для дошкольников и более 10 тысяч мест для школьников.

Читайте также


мэр Москвыобразованиегород

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика