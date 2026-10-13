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13 октября, 14:04

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Онколог Ахмаев: научного подтверждения мифа о возникновении рака из-за смартфонов нет

Онколог развеял миф о том, что использование смартфонов приводит к онкологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Научно обоснованных подтверждений того, что частое использование смартфонов приводит к появлению опухолей мозга, нет. Это лишь распространенный миф. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал врач-онколог, химиотерапевт Расул Ахмаев.

По его словам, миф возник из-за распространения информации о влиянии радиоволн на организм, в том числе и на головной мозг. Онколог также опроверг утверждение, что генно-модифицированные продукты вызывают рак.

Доказательств этому тоже нет. При этом ситуация с сахаром сложнее, продолжил врач. Сахарный диабет относится к косвенным факторам риска, а опухолевые клетки активно потребляют глюкозу.

Однако это не значит, что здоровый человек, употребляющий сахар, заболеет онкологией. Еще один распространенный миф – это заболевание заразно.

"В подавляющем большинстве случаев рак имеет неинфекционную природу. Да, появление некоторых видов рака (рака шейки матки или рака желудка. – Прим. ред.) может быть спровоцировано вирусами или бактериями, однако это справедливо лишь для отдельных разновидностей злокачественных образований. Кроме того, от вирусов и бактерий сейчас есть хорошая защита в виде диагностики и своевременной профилактики (в том числе вакцинация от ВПЧ, гепатита B и C и других опасных вирусных инфекций. – Прим. ред.)", – отметил Ахмаев.

Онколог назвал ошибочным мнение, что рак относится к возрастным болезням. Ученые связывают рост случаев онкозаболеваний с увеличением продолжительности жизни. Также существует и противоположная формулировка – "рак молодеет", поскольку болезни активнее выявляют в том числе у сравнительно молодых пациентов.

Поэтому важно постоянно следить за здоровьем и регулярно обследоваться. На ранних стадиях онкология поддается лечению легче, подчеркнул специалист. Кроме того, Ахмаев опроверг и утверждение о неизлечимости рака.

На первой и второй стадиях шансы вылечить заболевание гораздо выше, чем на третьей и четвертой. На результат также влияет то, насколько агрессивна опухоль и применяются ли вместо обычной химиотерапии таргетные препараты.

Врач дополнил, что такая терапия может оказаться успешной даже на последней стадии онкологии, если препараты подобраны правильно. Это происходит далеко не всегда, так как на четвертой стадии наиболее тяжелые опухоли, которые хуже всего поддаются лечению.

Ранее в Минздраве РФ напомнили, что избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития как минимум 13 видов рака. В ведомстве отметили, что проблема ожирения вышла за пределы медицинского сообщества и не является косметической.

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