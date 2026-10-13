Ученики столичных медиаклассов начали проходить практику в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Ученики столичных медиаклассов приступили к предпрофессиональной практике на новых площадках – в Московском зоопарке, музее "Динамо" и Государственном архиве России. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки столицы.

Школьники знакомятся с экспозициями и выполняют практические задания: фотографируют, записывают подкасты, готовят статьи, пробуют себя в роли операторов, PR-менеджеров и журналистов. Всего медиапрактика проходит на восьми культурных площадках города, среди которых кинопарк "Москино", музей-заповедник "Останкино и Кусково", музей Владимира Высоцкого, музей спорта и другие.

"Такой формат занятий позволяет школьникам закреплять на практике то, что они изучают на спецкурсе по технологиям медиапроизводства. Это не только расширяет их представление о профессии, но и делает обучение более интерактивным", – пояснили в ведомстве.

В музее "Динамо" обучающимся предлагают урок под названием "Три голоса стадиона: как менялась правда о "Динамо". Мероприятие исследует трансформацию СМИ путем сопоставления трех периодов: журналистики советского времени 1930-х годов, современного профессионального издания и цифровых платформ с блогерами.

Анализируя историю клуба и его игры, ученики учатся отличать объективные данные от субъективных суждений, а также распознавать пропагандистские и сатирические элементы в текстах и видеозаписях. В ходе практической работы школьники пишут статьи, имитирующие стиль прессы 1930-х годов, снимают сюжеты в манере спортивных телевизионных каналов и разрабатывают материалы, аналогичные тем, что ведут популярные спортивные блогеры.

Занятие "Зоопиар: как создаются медиагерои Московского зоопарка" посвящено современным принципам создания медиаперсонажей и PR-стратегий. Школьники узнают, как научные факты о животных адаптируют для массовой аудитории на примере ключевых медиагероев зоопарка – манула Тимофея, панд Жуи, Диндин и Катюши, белой медведицы Айки, капибар и орангутанов. Ребята анализируют приемы, которые использует пресс-служба зоопарка для создания вирусного контента в социальных сетях.

Во время практической части школьники создают свою версию мультимедийного гида "Зоопиар. Досье на звезд". В группах они готовят документальные репортажи о работе за кулисами зоосада, берут интервью у сотрудников, записывают научно-популярные подкасты о животных и разрабатывают концепции благотворительных акций по опеке над животными.

Для школьников Государственный архив подготовил образовательную программу "Голос эпохи: как создавалась и сохранялась информация в СССР". На основе архивных материалов учащиеся изучают способы формирования, контроля и передачи сведений в Советском Союзе. В рамках проекта предусмотрены вступительная лекция от сотрудников учреждения, практические задания с документами и исследовательский квест по временным экспозициям.

Во время пресс-конференции ребята изучают устройство и задачи главных советских информационных структур, включая Совинформбюро, ТАСС, агентство "Новости" и Главное управление по делам литературы и издательств. Особый акцент делается на взаимодействие с первичными материалами: подростки осваивают навыки анализа, сопоставления и толкования архивных документов, а также распознают скрытые подтексты и приемы манипуляции в медиапродукции.

После окончания урока учащиеся объединяются в команды для разработки собственных медиаработ, опираясь на исторические источники. Возможные форматы включают телевизионные сюжеты, аудиопрограммы, графики публикаций, инфографику, радиосценарии или пародийные рисунки, напоминающие издания в духе "Крокодила".

Медиапрактика проходит в рамках проекта "Учебный день в музее", благодаря которому педагоги-предметники проводят занятия по школьной программе на музейных площадках.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в медиаклассах учатся почти семь тысяч старшеклассников. Они изучают журналистику и медиапроизводство, осваивают профессии фотографа, оператора видеозаписи и графического дизайнера. Для этих целей в школах оборудовали более 130 автоматизированных медиастудий.