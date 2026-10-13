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13 октября, 15:04

Политика

В Афганистане прекратили радиовещание корпорации BBC

Фото: AP Photo/Frank Augstein

Радиовещание британской корпорации BBC прекращено на всей территории Афганистана. Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на главу управления по надзору за социальными сетями министерства информации и культуры в правительстве талибов Сафиулла Раида.

По его словам, решение принято "из-за неоднократных ошибок" со стороны корпорации. При этом представитель ведомства не уточнил, о каких именно ошибках идет речь.

В корпорации подтвердили приостановку радиовещания по всей стране. Представитель BBC в беседе с Reuters заявил, что компания взаимодействует с афганскими властями для урегулирования ситуации.

Вместе с тем газета "Эттелаат Руз" написала, что радиопрограммы корпорации для Афганистана продолжают выходить, их можно слушать на коротких и средних волнах.

Ранее британская радиостанция Radio Caroline ошибочно выпустила в эфир новость о смерти короля Великобритании Карла III. После этого вещание было прекращено на 15 минут. Затем ведущие вернулись и принесли извинения, добавив, что это случилось из-за "ошибки компьютера".

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